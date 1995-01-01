«Атмосфера была классная»: Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Бетисом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал пост в инстаграме по итогам матча с «Бетисом» в Лиге Европы.

«Большое спасибо всем за поддержку! Атмосфера была классная! Надеемся, в ответном матче сможем победить», – написал футболист.

«Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.

Дзюба забил гол в этом матче.

Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.

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