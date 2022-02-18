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  • Зарема – о Кокорине в «Уфе»: «Пусть еще массажиста возьмут и расписку за незабитые голы»

Зарема – о Кокорине в «Уфе»: «Пусть еще массажиста возьмут и расписку за незабитые голы»

18 февраля 2022, 09:43
12

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию об интересе «Уфы» к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

— Газизов, ранее неоднократно сообщавший о готовности приобрести у «Спартака» Урунова, сегодня заявил о желании приобрести Кокорина. Как вам эта новость?

— Давно ему пора к Газизову в команду. Тем более, к форме фиолетового цвета Александр привык. Пусть еще личного массажиста возьмут и про расписку в 500 тысяч евро за незабитые голы не забудут.

  • «Фиорентина» хочет продать нападающего до закрытия зимнего ТО в РПЛ.
  • Россиянин в последний раз выходил на поле 10 января.
  • В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 6 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Газизов Шамиль
Комментарии (12)
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JTherry
1645168155
двум аферистам от футбола (Коко и медовому) будет тесно уживаться в одной команде...)
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Axe111
1645169912
ЗАРЕМА
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oyabun
1645170680
От Заремы тоже хотелось бы услышать зачем сплавили забивного Понсе, но оставили никакого Ларссона. Всем известно, что это её протекция.
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alefreddy
1645172029
страсти накаляются
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Блямба
1645173800
"- Бабу не проведешь, она сердцем видит."(с) Ну,или не им... Но всё равно хорошо ..зданула.)
Ответить
paracetamol
1645176207
Зарема должна знать своё место в кровати Федуна и не лезть куда ее не просят!
Ответить
Taps
1645177218
Опять эта ч урка вякает ...
Ответить
Завулон new new
1645216458
Что не день то Зарема, похоже основной спонсор.
Ответить
Hektor 84
1645307800
Хорошо *********!
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