Зарема – о Кокорине в «Уфе»: «Пусть еще массажиста возьмут и расписку за незабитые голы»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию об интересе «Уфы» к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

— Газизов, ранее неоднократно сообщавший о готовности приобрести у «Спартака» Урунова, сегодня заявил о желании приобрести Кокорина. Как вам эта новость?

— Давно ему пора к Газизову в команду. Тем более, к форме фиолетового цвета Александр привык. Пусть еще личного массажиста возьмут и про расписку в 500 тысяч евро за незабитые голы не забудут.

«Фиорентина» хочет продать нападающего до закрытия зимнего ТО в РПЛ.

Россиянин в последний раз выходил на поле 10 января.

В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 6 матчах.

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