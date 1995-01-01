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    Зарема – о Кокорине в «Уфе»: «Пусть еще массажиста возьмут и расписку за незабитые голы»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию об интересе «Уфы» к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

    — Газизов, ранее неоднократно сообщавший о готовности приобрести у «Спартака» Урунова, сегодня заявил о желании приобрести Кокорина. Как вам эта новость?

    — Давно ему пора к Газизову в команду. Тем более, к форме фиолетового цвета Александр привык. Пусть еще личного массажиста возьмут и про расписку в 500 тысяч евро за незабитые голы не забудут.

    • «Фиорентина» хочет продать нападающего до закрытия зимнего ТО в РПЛ.
    • Россиянин в последний раз выходил на поле 10 января.
    • В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 6 матчах.

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    «Уфа» интересуется Кокориным

    «Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи». Разрыв контракта не рассматривается

    «Фиорентина» в ближайшие дни активизирует попытки продать Кокорина в Россию (La Nazione)

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:43
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4657

      Блямба 26 минут назад

      "- Бабу не проведешь, она сердцем видит."(с)
      Ну,или не им...
      Но всё равно хорошо ..зданула.)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      mama1991 54 минуты назад

      Ща бы каждая содержанка о футболистах рассуждала...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +734

      alefreddy 55 минут назад

      страсти накаляются

      0
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      Рейтинг: +31614

      oyabun 1 час назад

      От Заремы тоже хотелось бы услышать зачем сплавили забивного Понсе, но оставили никакого Ларссона. Всем известно, что это её протекция.

      3
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      Рейтинг: +3387

      Axe111 1 час назад

      ЗАРЕМА

      0
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      Рейтинг: +6051

      Semenycch 1 час назад

      Так, эта не наделанная мозгами горе жена опять вылезла со своими комментариями, чтобы мир насмешить?

      2
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      Рейтинг: +15690

      Persona_non_Grata > Semenycch 44 минуты назад

      Уверен, что у " недоделанной горе жены " IQ выше твоего на порядок !

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      Рейтинг: +6610

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 22 секунды назад

      у семеныча есть IQ ???

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      Рейтинг: +21008

      JTherry 2 часа назад

      двум аферистам от футбола (Коко и медовому) будет тесно уживаться в одной команде...)

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