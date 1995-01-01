Дзюба забил в еврокубках впервые с ноября 2020 года

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Для 33-летнего футболиста это первый гол в еврокубках с ноября 2020 года.

Тогда российский форвард отличился в игре Лиги чемпионов против «Лацио» (1:3).

Всего в этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» – «Бетис».

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