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    Дзюба забил в еврокубках впервые с ноября 2020 года

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Для 33-летнего футболиста это первый гол в еврокубках с ноября 2020 года.

    Тогда российский форвард отличился в игре Лиги чемпионов против «Лацио» (1:3).

    • Всего в этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» – «Бетис».

    Смотрите Зенит – Бетис и забирайте бесплатно фрибет 2000

    Петржела: «Зенит» не проиграет «Бетису». Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев»

    Агент Сафонов – о переходе Дзюбы в турецкий клуб: «Почему бы нет, турки любят скандальных игроков»

    Семак и Аршавин против продления контракта с Дзюбой (Metaratings)

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12270

      Fusballer 13 минут назад

      Топ-форвард!

      0
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      Рейтинг: +734

      Soccerdealer63 45 минут назад

      Да ладна... Зюба... давно забил... на всё)

      0
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