Товарищеский матч. «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» – 2:2

«Динамо» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в товарищеском матче на сборе в Турции.

Игра проходила в закрытом режиме. Завтра столичный клуб проведет восстановительную тренировку и отправится в Москву, чтобы продолжить подготовку к рестарту сезона.

Товарищеский матч

Динамо – Рубин – 2:2

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