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    Товарищеский матч. «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» – 2:2

    «Динамо» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в товарищеском матче на сборе в Турции.

    Игра проходила в закрытом режиме. Завтра столичный клуб проведет восстановительную тренировку и отправится в Москву, чтобы продолжить подготовку к рестарту сезона.

    Товарищеский матч

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    У Боуэна из «Вест Хэма» 11 результативных действий в 10 последних матчах. Он играл у Слуцкого в «Халл Сити»

    Источник: Бомбардир.ру

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