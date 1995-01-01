Медина – о матче со «Спартаком»: «Супердерби. Это важнейший матч чемпионата»

Хесус ещё "тоннель" не прошёл,что он может знать о дерби?
К чему эта лажа о двух командах-ветеранах?
Возьмите ..вью у Игнашевича,Родионова,Шавло,много ребят ещё на ходу,слава богу.Что,фэнтази не арбайтен? Писец чё написал,зла не хватает...надо добавить соточку,только аккуратно.Можно игру в Питере проспать.Удачи.
Новичок ЦСКА Хесус Медина высказался о дерби со «Спартаком».
– Три русских слова, которые ты уже запомнил?
– Спасибо, доброе утро и… все.
– Знаешь ли что-то о главном российском дерби [со «Спартаком»]?
– Да, я слышал о супердерби. Это важнейший матч чемпионата.
- ЦСКА сыграет со «Спартаком» 26 февраля.
- Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
- Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.
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