Новичок ЦСКА Хесус Медина высказался о дерби со «Спартаком».

– Три русских слова, которые ты уже запомнил?

– Спасибо, доброе утро и… все.

– Знаешь ли что-то о главном российском дерби [со «Спартаком»]?

– Да, я слышал о супердерби. Это важнейший матч чемпионата.

ЦСКА сыграет со «Спартаком» 26 февраля.

Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.

Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

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