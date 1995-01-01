Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Медина – о матче со «Спартаком»: «Супердерби. Это важнейший матч чемпионата»

    Новичок ЦСКА Хесус Медина высказался о дерби со «Спартаком».

    – Три русских слова, которые ты уже запомнил?

    – Спасибо, доброе утро и… все.

    – Знаешь ли что-то о главном российском дерби [со «Спартаком»]?

    – Да, я слышал о супердерби. Это важнейший матч чемпионата.

    • ЦСКА сыграет со «Спартаком» 26 февраля.
    • Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
    • Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

    Алексей Березуцкий: «Не уверен, что Медина и Язиджи различают нас с братом»

    Медина: «Стараюсь следить за Месси, а потом отражать увиденное в своей игре»

    Медина – об адаптации в ЦСКА: «Вызывает сложности только русский язык»

    Источник: инстаграм ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:43
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11121

      playsh 50 минут назад

      Хесус ещё "тоннель" не прошёл,что он может знать о дерби?
      К чему эта лажа о двух командах-ветеранах?
      Возьмите ..вью у Игнашевича,Родионова,Шавло,много ребят ещё на ходу,слава богу.Что,фэнтази не арбайтен? Писец чё написал,зла не хватает...надо добавить соточку,только аккуратно.Можно игру в Питере проспать.Удачи.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94145
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68772
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru