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    Товарищеский матч. «Динамо» упустило побед над «Аланией» на 87-й минуте

    «Динамо» сыграло вничью с «Аланией» в товарищеском матче на сборе в Турции.

    Москвичи дважды вели в счете по ходу матча. Клуб из ФНЛ спасся от поражения на 87-й минуте.

    Товарищеский матч

    Динамо – Алания – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Макаров, 7; 1:1 – Хадарцев, 75; 2:1 – Сазонов, 82; 2:2 – Григорьев, 87.

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    Источник: Бомбардир.ру

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