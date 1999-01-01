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    «Ривер Плейт» рассчитывает продлить аренду Альвареса до конца года. Его купил «Манчестер Сити»

    Нападающий Хулиан Альварес может остаться в «Ривер Плейт» до окончания 2022 года.

    В аргентинском клубе надеются продлить аренду футболиста, рассчитанную до лета.

    В январе «Манчестер Сити» выкупил права на аргентинца за 17 миллионов евро.

    Англичане примут решение по будущему Альвареса в июне, когда завершится сезон в Европе.

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    «Ман Сити» забил 200 голов в Лиге чемпионов за 97 матчей. Это рекорд

    Марез: «Ман Сити» еще далек от финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» – фаворит»

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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