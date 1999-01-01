«Ривер Плейт» рассчитывает продлить аренду Альвареса до конца года. Его купил «Манчестер Сити»

Нападающий Хулиан Альварес может остаться в «Ривер Плейт» до окончания 2022 года.

В аргентинском клубе надеются продлить аренду футболиста, рассчитанную до лета.

В январе «Манчестер Сити» выкупил права на аргентинца за 17 миллионов евро.

Англичане примут решение по будущему Альвареса в июне, когда завершится сезон в Европе.

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