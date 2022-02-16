Нагельсманн недоволен трансферами «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн разочарован тем, как клуб проводит трансферы.
34-летнему немцу не нравится, что руководство мюнхенцев редко подписывает новых игроков.
- Летом 2021 года «Бавария» подписала Дайота Упамекано и Марселя Забитцера.
- Зимой клуб не приобрел ни одного футболиста.
Нагельсман – о поражении от «Бохума»: «Бавария» играла медленно и вяло»
Нагельсман: «Поведение в перерыве при 1:4 от «Бохума»? Кричать не нужно»
Нагельсман: «Иногда выкрикиваю имена игроков во сне. Жена сказала»