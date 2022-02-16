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    Нагельсманн недоволен трансферами «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн разочарован тем, как клуб проводит трансферы.

    34-летнему немцу не нравится, что руководство мюнхенцев редко подписывает новых игроков.

    • Летом 2021 года «Бавария» подписала Дайота Упамекано и Марселя Забитцера.
    • Зимой клуб не приобрел ни одного футболиста.

    Нагельсман – о поражении от «Бохума»: «Бавария» играла медленно и вяло»

    Нагельсман: «Поведение в перерыве при 1:4 от «Бохума»? Кричать не нужно»

    Нагельсман: «Иногда выкрикиваю имена игроков во сне. Жена сказала»

    Источник: Bayern & Germany

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    16.02.2022 23:47
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