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    ЦСКА показал гол Заболотного ножницами в матче с «Мурсией»

    ЦСКА победил «Мурсию» (3:0) в товарищеском матче на сборе в Испании.

    Форвард Антон Заболотный забил ударом через себя. ЦСКА опубликовал видео гола.

    • В этом сезоне Заболотный забил 5 голов в 16 матчах РПЛ.

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    Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол

    Заболотный пропустил товарищеский матч с «Дюделанжем» из-за повреждения

    Федотов – о Заболотном: «Ему приходится добывать голы потом и кровью»

    Источник: инстаграм ЦСКА

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