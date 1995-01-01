ЦСКА показал гол Заболотного ножницами в матче с «Мурсией»

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ЦСКА победил «Мурсию» (3:0) в товарищеском матче на сборе в Испании.
Форвард Антон Заболотный забил ударом через себя. ЦСКА опубликовал видео гола.
- В этом сезоне Заболотный забил 5 голов в 16 матчах РПЛ.
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Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
Заболотный пропустил товарищеский матч с «Дюделанжем» из-за повреждения
Федотов – о Заболотном: «Ему приходится добывать голы потом и кровью»