Перес был в ярости от игры «Реала» против «ПСЖ»

да какой нахрен поччетино? какой смысл перебирать тренеров как перчатки? анчелотти вернул реалу хорошую игру, в ла лиге молодцы ,в группе лч отработали
ну так понятно что нынешний псж по именам уже лучше реала и теперь из-за одного матча сливать? да реал вылетит 90% из лч, а до матча с псж, по моему мнению ,вылетал с 60% вероятность, и че теперь? реал не в том положении сейчас
не вылетит от псж, вылетит от бавариИ, челси, сити, ливера и так далее
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть свой пост.
Президент мадридцев Флорентино Перес был в ярости от игры команды в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1). Он был недоволен оборонительным стилем «Реала». По его мнению, это была одна из худших игр клуба в ЛЧ за последние годы.
Перес хочет назначить на пост главного «Реала» Маурисио Почеттино, который возглавляет «ПСЖ».
Куртуа: «Было очевидно, что Месси пробьет в левый угол. Он не забил несколько пенальти, когда бил в правый»
Мбаппе: «Я счастлив в «ПСЖ», играю за один из лучших клубов в мире. Мне не нужен матч с «Реалом», чтобы осознать это»
«Реал» нанес три удара по воротам «ПСЖ» – это худший результат клуба в ЛЧ за 18 лет