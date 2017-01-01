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    Перес был в ярости от игры «Реала» против «ПСЖ»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть свой пост.

    Президент мадридцев Флорентино Перес был в ярости от игры команды в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1). Он был недоволен оборонительным стилем «Реала». По его мнению, это была одна из худших игр клуба в ЛЧ за последние годы.

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    Источник: The Independent

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    Сегодня, 22:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11448

      DeStar 35 минут назад

      да какой нахрен поччетино? какой смысл перебирать тренеров как перчатки? анчелотти вернул реалу хорошую игру, в ла лиге молодцы ,в группе лч отработали
      ну так понятно что нынешний псж по именам уже лучше реала и теперь из-за одного матча сливать? да реал вылетит 90% из лч, а до матча с псж, по моему мнению ,вылетал с 60% вероятность, и че теперь? реал не в том положении сейчас
      не вылетит от псж, вылетит от бавариИ, челси, сити, ливера и так далее

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      Рейтинг: +4497

      FENIX-SL > DeStar 13 минут назад

      согласен
      опять этот бред.....
      то что играет постоянно любимо трио в поле..думаю вина не Карло
      тот же Перес обожает карлика, Кроса и Каза
      заслуженно обожает
      но как бы уже два сезона они не тянут
      объективно

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