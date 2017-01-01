Перес был в ярости от игры «Реала» против «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть свой пост.

Президент мадридцев Флорентино Перес был в ярости от игры команды в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1). Он был недоволен оборонительным стилем «Реала». По его мнению, это была одна из худших игр клуба в ЛЧ за последние годы.

Перес хочет назначить на пост главного «Реала» Маурисио Почеттино, который возглавляет «ПСЖ».

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«Реал» нанес три удара по воротам «ПСЖ» – это худший результат клуба в ЛЧ за 18 лет