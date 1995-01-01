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    Мане: «Конкуренция в «Ливерпуле»? Клопп следит, чтобы все были довольны»

    Футболист «Ливерпуля» Садио Мане высказался о внутренней конкуренции в команде. Юрген Клопп ситуацию контролирует.

    «Конкуренция в «Ливерпуле»? Думаю, все знают, что Клопп — отличный тренер. Он привык к этой ситуации, следит за тем, чтобы все были довольны, и наверняка будет продолжать делать то же самое», – сказал сенегалец.

    • Мане в феврале впервые стал победителем Кубка Африки.
    • В Ливерпуле он с 2016 года.
    • Команда идет в АПЛ 2-й.

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    Источник: CBS Sports

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