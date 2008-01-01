Алип будет играть в «Зените» под 28-м номером

Новичок «Зенита» Нуралы Алип определился с номером в клубе. Он будет выступать в Санкт-Петербурге под 28-м номером.

Казахстанец арендован до конца сезона у «Кайрата».

В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.

22-летний игрок стоит 1,7 миллиона евро.

Алип забил 2 гола за «Зенит» на сборах.

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