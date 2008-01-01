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    Алип будет играть в «Зените» под 28-м номером

    Новичок «Зенита» Нуралы Алип определился с номером в клубе. Он будет выступать в Санкт-Петербурге под 28-м номером.

    Казахстанец арендован до конца сезона у «Кайрата».

    • В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
    • 22-летний игрок стоит 1,7 миллиона евро.
    • Алип забил 2 гола за «Зенит» на сборах.

    «Зенит» объявил об аренде Алипа с правом выкупа

    «Ахмат» хочет подписать защитника. Клубу интересны Алип, Гапонов и Сорокин

    Алип – об Аршавине: «Иногда жили в одном номере. Он много подсказывал, рассказывал о себе»

    Источник: твиттер «Зенита»

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