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    Агент Миранчука: «Алексей восстановится примерно к 24 февраля»

    Валерио Джуффрида, полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о сроках восстановления россиянина после травмы задней поверхности бедра.

    «Ожидается, что Алексей восстановится примерно к 24 февраля, точнее пока не могу сказать», — сказал Джуффрида.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Он не играет с 22 января.

    Серия А. «Ювентус» на 92-й минуте ушел от поражения от «Аталанты», Малиновский забил, Миранчук не играл

    Лаксальт: «Ситуация Миранчука в «Аталанте» некритична»

    Миранчук не сыграет с «Фиорентиной» из-за травмы

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +58681

      portero 2 часа назад

      23 надо водки выпить за СА...

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