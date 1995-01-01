Агент Миранчука: «Алексей восстановится примерно к 24 февраля»

Валерио Джуффрида, полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о сроках восстановления россиянина после травмы задней поверхности бедра.

«Ожидается, что Алексей восстановится примерно к 24 февраля, точнее пока не могу сказать», — сказал Джуффрида.

В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Он не играет с 22 января.

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