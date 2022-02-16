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    «Зенит» объявил об аренде Алипа с правом выкупа

    Защитник «Кайрата» Нуралы Алип перешел в «Зенит».

    Клуб из Петербурга арендовал казахстанца с правом выкупа до конца 2022 года. Он не будет считаться легионером в РПЛ.

    • В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
    • 22-летний игрок стоит 1,7 миллиона евро.
    • Алип забил 2 гола за «Зенит» на сборах.

    «Ахмат» хочет подписать защитника. Клубу интересны Алип, Гапонов и Сорокин

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    Алип: «Хочется поиграть за рубежом. Примера – любимый чемпионат»

    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +843

      вальтер79 1 час назад

      добро пожаловать Алип хорошей игры за Зенит

      1
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      Рейтинг: +779

      Дубина 1 час назад

      В сочи или новгород пойдет!!!

      0
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      Рейтинг: +11174

      Вомбат > Дубина 1 час назад

      В Нижний или в Великий пусть идет, главное, чтобы не в задний.

      1
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      Рейтинг: +6011

      Semenycch 1 час назад

      Парень интересный, посмотрим как проявит себя в регулярных матчах.

      1
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      Рейтинг: +58681

      portero 2 часа назад

      Казахский паспортист...

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