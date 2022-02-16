«Зенит» объявил об аренде Алипа с правом выкупа

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип перешел в «Зенит».

Клуб из Петербурга арендовал казахстанца с правом выкупа до конца 2022 года. Он не будет считаться легионером в РПЛ.

В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.

22-летний игрок стоит 1,7 миллиона евро.

Алип забил 2 гола за «Зенит» на сборах.

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