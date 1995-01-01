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    «Рубин» подпишет контракт с экс-защитником молодежки ЦСКА Тесленко («СЭ»)

    Бывший защитник молодежной команды ЦСКА Егор Тесленко перейдет в «Рубин».

    По информации «СЭ», казанский клуб подпишет контракт с 21-летним футболистом КАМАЗа на четыре года. Тесленко с января находится на просмотре в «Рубине».

    • Тесленко – центральный защитник.
    • Он забил 5 мячей в 23 матчах этого сезона ФНЛ.
    • Тесленко играл за молодежку ЦСКА с 2019 по 2020-й год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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