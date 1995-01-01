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    Неймар – о Верратти: «Гений. Он лучший полузащитник наряду с Хави и Иньестой»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался об одноклубнике Марко Верратти.

    «Я знал, что Верратти – отличный игрок, но не думал, что он настолько крут. Гений. Он один из лучших полузащитников среди тех, с кем я играл, наряду с Хави и Иньестой», – сказал Неймар.

    • Верратти играет за «ПСЖ» с 2012 года.
    • В этом сезоне он провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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    Неймар – о Верратти: «Гений. Один из лучших полузащитников наряду с Хави и Иньестой»

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    Источник: твиттер УЕФА

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