Неймар – о Верратти: «Гений. Он лучший полузащитник наряду с Хави и Иньестой»

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался об одноклубнике Марко Верратти.

«Я знал, что Верратти – отличный игрок, но не думал, что он настолько крут. Гений. Он один из лучших полузащитников среди тех, с кем я играл, наряду с Хави и Иньестой», – сказал Неймар.

Верратти играет за «ПСЖ» с 2012 года.

В этом сезоне он провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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