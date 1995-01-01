Триппьер – лидер сезона в АПЛ по голам со штрафных. Он перешел в «Ньюкасл» месяц назад

Защитнику «Ньюкасла» Кирану Триппьеру понадобился всего месяц, чтобы выйти в лидеры сезона АПЛ по голам со штрафных. Сейчас их у него два.

Столько же у полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Проуса.

Триппьер перешел в «Ньюкасл» в январе из «Атлетико».

Сумма трансфера – 15 миллионов евро.

Сейчас Триппьер травмирован.

Зимний новичок «Ньюкасла» Триппьер сломал ногу. У него 2 гола в 2 последних играх

Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1

Соареш, Челик, Мукиэле – кандидаты «Атлетико» на замену Триппьеру