Гвардиола – о 5:0 против «Спортинга»: «Манчестер Сити» может играть еще лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:0). Уже к перерыву его команда вела 4:0.
«Мы сыграли всего один матч. Добились фантастического результата. Но впереди еще одна игра. Игроки меня знают. Мы можем играть лучше. Поймите правильно: я невероятно рад этому результату, но мы можем играть лучше», – сказал испанец.
- Дубль оформил португалец Бернарду Силва.
- Ответный матч состоится в Англии 9 марта.
- «Манчестер Сити» – лидер АПЛ.
Источник: УЕФА