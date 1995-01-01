Гвардиола – о 5:0 против «Спортинга»: «Манчестер Сити» может играть еще лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:0). Уже к перерыву его команда вела 4:0.

«Мы сыграли всего один матч. Добились фантастического результата. Но впереди еще одна игра. Игроки меня знают. Мы можем играть лучше. Поймите правильно: я невероятно рад этому результату, но мы можем играть лучше», – сказал испанец.

Дубль оформил португалец Бернарду Силва.

Ответный матч состоится в Англии 9 марта.

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