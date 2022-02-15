Фернандеш – о победе над «Брайтоном»: «Счастье и облегчение»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями после матча 18-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:0). Португалец забил на 90+7 минуте.
«Счастье и облегчение. Вперед, «Юнайтед», – написал игрок.
- «МЮ» прервал серию из 3 матчей без побед.
- Команда вернулась в топ-4 АПЛ.
- Фернандеш – 4-й игрок сезона АПЛ по системе «гол+пас» (14).
Happiness and relief. Let’s go United pic.twitter.com/58T9zrhl6u– Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) February 15, 2022
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