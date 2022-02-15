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    Фернандеш – о победе над «Брайтоном»: «Счастье и облегчение»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями после матча 18-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:0). Португалец забил на 90+7 минуте.

    «Счастье и облегчение. Вперед, «Юнайтед», – написал игрок.

    • «МЮ» прервал серию из 3 матчей без побед.
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    Роналду – о победе над «Брайтоном»: «Снова на ходу!»

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон», Роналду впервые забил в 2022-м

    Источник: твиттер Бруну Фернандеша

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