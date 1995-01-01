Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов по незабитым пенальти

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси достиг отметки в пять нереализованных пенальти в Лиге чемпионов. Это антирекорд турнира.

Столько же незабитых пенальти в турнире у Тьерри Анри.

Месси не реализовал пенальти на 61-й минуте 1-го матча 1/8 финала против «Реала» (1:0).

Ответный матч состоится 9 марта.

Месси в Париже с лета.

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