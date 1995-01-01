Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов по незабитым пенальти

Вот его незаслуженный последний Золотой мяч будет ему вспоминать все чаще - с каждым таким провалом!
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси достиг отметки в пять нереализованных пенальти в Лиге чемпионов. Это антирекорд турнира.
Столько же незабитых пенальти в турнире у Тьерри Анри.
- Месси не реализовал пенальти на 61-й минуте 1-го матча 1/8 финала против «Реала» (1:0).
- Ответный матч состоится 9 марта.
- Месси в Париже с лета.
Месси не может забить «Реалу» 8 матчей подряд. Последний гол – в мае 2018-го
Куртуа отбил третий пенальти подряд. Сегодня ему не забил Месси