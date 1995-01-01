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    Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов по незабитым пенальти

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси достиг отметки в пять нереализованных пенальти в Лиге чемпионов. Это антирекорд турнира.

    Столько же незабитых пенальти в турнире у Тьерри Анри.

    • Месси не реализовал пенальти на 61-й минуте 1-го матча 1/8 финала против «Реала» (1:0).
    • Ответный матч состоится 9 марта.
    • Месси в Париже с лета.

    Месси не может забить «Реалу» 8 матчей подряд. Последний гол – в мае 2018-го

    Куртуа отбил третий пенальти подряд. Сегодня ему не забил Месси

    Месси не забил пенальти в матче с «Реалом»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 07:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13975

      житель СПб 1 час назад

      Вот его незаслуженный последний Золотой мяч будет ему вспоминать все чаще - с каждым таким провалом!

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