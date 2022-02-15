Широков: «Вагнер Лав на три головы выше Азмуна. Там и скорость, и техника, и координация»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков сравнил экс-форварда «Зенита» Сердара Азмуна с экс-нападающим ЦСКА Вагнером Лавом.

«Даже сравнивать глупо. Вагнер на три головы выше. Там и скорость, и техника, и координация — Игнашевич ему, как из пушки, пулял — а Вагнер любой мяч останавливал. Вагнер более разносторонний, умел все, при том, что не всегда, думаю, хотел», – сказал Широков.

Вагнер Лав зимой перешел в «Мидтьюлланд».

Азмун стал игроком «Байера».

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