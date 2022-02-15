«МЮ» попытается купить Кейна в случае назначения Почеттино. Он хотел бы поработать с аргентинцем

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед».
По информации The Telegraph, клуб из Манчестера попробует подписать Кейна, если назначит на пост главного тренера Маурисио Почеттино. 28-летний англичанин хотел бы снова поработать с аргентинцем.
- Кейн и Почеттино вместе работали в «Тоттенхэме».
- В текущем сезоне Кейн забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
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