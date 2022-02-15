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    «МЮ» попытается купить Кейна в случае назначения Почеттино. Он хотел бы поработать с аргентинцем

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед».

    По информации The Telegraph, клуб из Манчестера попробует подписать Кейна, если назначит на пост главного тренера Маурисио Почеттино. 28-летний англичанин хотел бы снова поработать с аргентинцем.

    • Кейн и Почеттино вместе работали в «Тоттенхэме».
    • В текущем сезоне Кейн забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: The Telegraph

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