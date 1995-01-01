«Краснодар» поддерживает расширение РПЛ до 18 команд

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг озвучил позицию клуба по поводу возможного расширения российской Премьер-лиги.
«Да, «Краснодар» поддерживает расширение Премьер-лиги до 18 команд», – сказал Хашиг.
- По информации «РБ Спорт», клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24.
- «Краснодар» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
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