Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    «Краснодар» поддерживает расширение РПЛ до 18 команд

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг озвучил позицию клуба по поводу возможного расширения российской Премьер-лиги.

    «Да, «Краснодар» поддерживает расширение Премьер-лиги до 18 команд», – сказал Хашиг.

    • По информации «РБ Спорт», клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24.
    • «Краснодар» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

    Новичок «Краснодара» Ботхейм: «Мне подходят команды, которые стремятся доминировать на поле»

    Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Мальме»

    Сигурдссон: «Кононов поставил «Краснодару» лучшую игру в РПЛ»

    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94048
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68757
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru