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    «Нижний Новгород» арендовал защитника «Рубина» Александрова

    «Нижний Новгород» объявил о переходе центрального защитника «Рубина» Виктора Александрова.

    20-летний футболист сменил команду на правах аренды до конца 2022 года с опцией последующего выкупа.

    Новичок «Нижнего Новгорода» выбрал второй игровой номер.

    • В декабре Александров вернулся из аренды в «Валмиере».
    • Его рыночная стоимость – 200 тысяч евро.
    • За первую команду «Рубина» игрок не провел ни одного матча.

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    Источник: сайт «Нижнего Новгорода»

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