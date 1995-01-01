«Нижний Новгород» арендовал защитника «Рубина» Александрова

«Нижний Новгород» объявил о переходе центрального защитника «Рубина» Виктора Александрова.

20-летний футболист сменил команду на правах аренды до конца 2022 года с опцией последующего выкупа.

Новичок «Нижнего Новгорода» выбрал второй игровой номер.

В декабре Александров вернулся из аренды в «Валмиере».

Его рыночная стоимость – 200 тысяч евро.

За первую команду «Рубина» игрок не провел ни одного матча.

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