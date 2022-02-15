Алип: «Вагнер Лав сказал Сантосу и Малкому: «Присмотрите за ним!» Вот мы и общаемся»

Защитник Нуралы Алип, которого «Зенит» возьмет в аренду, рассказал о знакомстве с командой.
— Нуралы, ты провел два сбора с «Зенитом». Расскажи о первых впечатлениях от команды.
— Впечатления — отличные. Прекрасная атмосфера, мне все нравится, уже привык к пацанам.
— С кем чаще всего общаешься?
— Со всеми понемножку. С русскими, конечно, чаще. Но и с иностранцами поддерживаю общение: с Дугласом и Малкомом можем обменяться парой фраз, причем не только на русском.
— Почему именно с ними?
— Перед товарищеским матчем с «Мидтьюлланндом» к нам подошел Вагнер Лав, с которым я играл в «Кайрате», он сказал Дугласу и Малкому: «Присмотрите за ним!» Вот мы и общаемся, ха-ха.
- В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
- 22-летний казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.
- Алип забил 2 гола за «Зенит» на сборах.
Источник: «Спорт-Экспресс»