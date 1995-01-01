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    Алип: «Вагнер Лав сказал Сантосу и Малкому: «Присмотрите за ним!» Вот мы и общаемся»

    Защитник Нуралы Алип, которого «Зенит» возьмет в аренду, рассказал о знакомстве с командой.

    — Нуралы, ты провел два сбора с «Зенитом». Расскажи о первых впечатлениях от команды.

    — Впечатления — отличные. Прекрасная атмосфера, мне все нравится, уже привык к пацанам.

    — С кем чаще всего общаешься?

    — Со всеми понемножку. С русскими, конечно, чаще. Но и с иностранцами поддерживаю общение: с Дугласом и Малкомом можем обменяться парой фраз, причем не только на русском.

    — Почему именно с ними?

    — Перед товарищеским матчем с «Мидтьюлланндом» к нам подошел Вагнер Лав, с которым я играл в «Кайрате», он сказал Дугласу и Малкому: «Присмотрите за ним!» Вот мы и общаемся, ха-ха.

    • В текущем сезоне Алип провел 13 матчей, забил гол.
    • 22-летний казахстанец стоит 1,7 миллиона евро.
    • Алип забил 2 гола за «Зенит» на сборах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12137

      Fusballer 1 час назад

      Дзюба уже присмотрел, судя по "тоннелю".

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