Алип: «Вагнер Лав сказал Сантосу и Малкому: «Присмотрите за ним!» Вот мы и общаемся»

Защитник Нуралы Алип, которого «Зенит» возьмет в аренду, рассказал о знакомстве с командой.

— Нуралы, ты провел два сбора с «Зенитом». Расскажи о первых впечатлениях от команды.

— Впечатления — отличные. Прекрасная атмосфера, мне все нравится, уже привык к пацанам.

— С кем чаще всего общаешься?

— Со всеми понемножку. С русскими, конечно, чаще. Но и с иностранцами поддерживаю общение: с Дугласом и Малкомом можем обменяться парой фраз, причем не только на русском.

— Почему именно с ними?

— Перед товарищеским матчем с «Мидтьюлланндом» к нам подошел Вагнер Лав, с которым я играл в «Кайрате», он сказал Дугласу и Малкому: «Присмотрите за ним!» Вот мы и общаемся, ха-ха.