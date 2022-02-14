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    Симеоне побил рекорд Примеры по числу побед среди тренеров-иностранцев

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне одержал 235-ю победу в чемпионате Испании.

    Это лучший результат в истории турнира среди тренеров-иностранцев.

    Аргентинец побил рекорд Фердинанда Даучика.

    • Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года.
    • Словак Даучик с перерывами работал в Испании с 1950 по 1977 год.

    Симеоне: «Нужно принять, что реальность «Атлетико» – борьба за зону Лиги чемпионов»

    «Атлетико» пропустил 33 гола в сезоне Примеры. Это антирекорд при Симеоне

    19-летний сын Симеоне Джулиано продлил контракт с «Атлетико» до 2025 года

    Источник: твиттер Ла Лиги

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    14.02.2022 23:50
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