Симеоне побил рекорд Примеры по числу побед среди тренеров-иностранцев

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне одержал 235-ю победу в чемпионате Испании.
Это лучший результат в истории турнира среди тренеров-иностранцев.
Аргентинец побил рекорд Фердинанда Даучика.
- Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года.
- Словак Даучик с перерывами работал в Испании с 1950 по 1977 год.
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