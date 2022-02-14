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    Анчелотти: «Хотим выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матчей с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Нас ждет игра топ-уровня. Обе команды находятся под давлением. Нам будет сложно с ними, а им – с нами.

    У меня хорошие ощущения, мы очень уверены в себе. Этот матч мог бы стать финалом, и никто не удивился бы. Мы хотим выбить «ПСЖ» из турнира», – сказал Анчелотти.

    • «ПСЖ» примет «Реал» во вторник в 23:00 мск.
    • Ответный матч состоится 9 марта в Мадриде.

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    Официально: Рамос пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»

    Бензема хочет сыграть с «ПСЖ». Он примет решение вместе с Анчелотти в последний момент (AS)

    Неймар тренируется в общей группе «ПСЖ». Он попадет в заявку на матч с «Реалом» (L'Equipe)

    Источник: AS

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    Сегодня, 22:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13901

      житель СПб 20 минут назад

      Желание хорошее и понятное - а что будет - поглядим.

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