Анчелотти: «Хотим выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матчей с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нас ждет игра топ-уровня. Обе команды находятся под давлением. Нам будет сложно с ними, а им – с нами.

У меня хорошие ощущения, мы очень уверены в себе. Этот матч мог бы стать финалом, и никто не удивился бы. Мы хотим выбить «ПСЖ» из турнира», – сказал Анчелотти.

«ПСЖ» примет «Реал» во вторник в 23:00 мск.

Ответный матч состоится 9 марта в Мадриде.

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