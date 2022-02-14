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    «ПСЖ» не интересуется Роналду (AS)

    «ПСЖ» не претендует на форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Сообщалось, что 37-летний футболист может перейти в парижский клуб в случае назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера.

    Однако AS утверждает, что у «ПСЖ» нет интереса к португальцу, стороны не контактировали по поводу возможного трансфера.

    • В этом сезоне Роналду забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
    • Он вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.

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    Роналду не уйдет из «МЮ» из-за разногласий с Рангником. Летом у клуба будет новый тренер (AS)

    Роналду считает, что Рангник – не уровень для «МЮ». Он критикует методы немца (AS)

    Левандовски: «Не представляю, что Мбаппе и Холанд будут так же доминировать, как Месси и Роналду»

    Источник: AS

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