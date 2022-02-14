«ПСЖ» не интересуется Роналду (AS)

«ПСЖ» не претендует на форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Сообщалось, что 37-летний футболист может перейти в парижский клуб в случае назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Однако AS утверждает, что у «ПСЖ» нет интереса к португальцу, стороны не контактировали по поводу возможного трансфера.

В этом сезоне Роналду забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.

Он вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.

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