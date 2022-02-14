Роналду не уйдет из «МЮ» из-за разногласий с Рангником. Летом у клуба будет новый тренер (AS)

Нападающий Криштиану Роналду останется в «МЮ», несмотря на плохие отношения с главным тренером Ральфом Рангником.

По информации AS, португальцу и его семье нравится в Англии, он доволен жизнью в Манчестере. Кроме того, летом Рангник покинет пост главного тренера «МЮ» и станет консультантом клуба.

Роналду не забивает в 6 матчах подряд. Это его антирекорд.

5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.

Рангник принял «МЮ» осенью.

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Роналду считает, что Рангник – не уровень для «МЮ». Он критикует методы немца (AS)

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Роналду не забивает в шести матчах подряд. Это его антирекорд