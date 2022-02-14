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    Роналду не уйдет из «МЮ» из-за разногласий с Рангником. Летом у клуба будет новый тренер (AS)

    Нападающий Криштиану Роналду останется в «МЮ», несмотря на плохие отношения с главным тренером Ральфом Рангником.

    По информации AS, португальцу и его семье нравится в Англии, он доволен жизнью в Манчестере. Кроме того, летом Рангник покинет пост главного тренера «МЮ» и станет консультантом клуба.

    • Роналду не забивает в 6 матчах подряд. Это его антирекорд.
    • 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.
    • Рангник принял «МЮ» осенью.

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    Роналду считает, что Рангник – не уровень для «МЮ». Он критикует методы немца (AS)

    Левандовски: «Не представляю, что Мбаппе и Холанд будут так же доминировать, как Месси и Роналду»

    Роналду не забивает в шести матчах подряд. Это его антирекорд

    Источник: AS

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии7
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      Рейтинг: +885

      ARSteven89 2 минуты назад

      И все мы знаем этого нового главного тренера - Маркус Гиздоль! )))

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      Рейтинг: +905

      Lilipyt 3 минуты назад

      При Фергюнсоне Рон сейчас бы сидел на лавке как Гигз и наблюдал за мальчишками бегающими по полю. Его эпоха уже ушла. Пора уходить на пенсию пока еще помнят старые заслуги. Как это делали мастодонты.

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      Рейтинг: +13799

      Cleaner 39 минут назад

      Неужели в МЮ все же Роналду выбрали, а не супертренера Рангника???...)

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      Рейтинг: +905

      Lilipyt > Cleaner 7 минут назад

      Так он не желает тренировать. Изначально он хотел быть консультантом и на этом бабло поднимать)))

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      Рейтинг: +1521

      vmonomah17 1 час назад

      Смородская?))

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      Рейтинг: +10

      ISSIA 2 часа назад

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      Рейтинг: +351

      3meeeD > ISSIA 1 час назад

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