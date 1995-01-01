Малафеев: «Мне отказали в американской визе. Я в шоке»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что ему отказали в получении визы в США.

«Ну вот… Мне отказали в американской визе. Если честно, я в шоке. Спросили буквально несколько вопросов. Но, кажется, им абсолютно всe равно, кто к ним приедет.

Я вроде как и расстроился, но в то же время и нет. Будем посещать другие страны, наслаждаться путешествиями в более гостеприимных странах», — сказал Малафеев.

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