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    Малафеев: «Мне отказали в американской визе. Я в шоке»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что ему отказали в получении визы в США.

    «Ну вот… Мне отказали в американской визе. Если честно, я в шоке. Спросили буквально несколько вопросов. Но, кажется, им абсолютно всe равно, кто к ним приедет.

    Я вроде как и расстроился, но в то же время и нет. Будем посещать другие страны, наслаждаться путешествиями в более гостеприимных странах», — сказал Малафеев.

    Малафеев: «В этой ЛЧ «Зенит» по игре заслуживал большего, чем третье место в группе»

    Малафеев: «Пусть результат матча с Хорватией будет добыт путем хитрости, затяжек времени, даже симуляции»

    Малафеев: «Решение Дзюбы такое же честное, как и решение Фернандеса»

    Источник: инстаграм Вячеслава Малафеева

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1046

      Vitaga 40 минут назад

      а не фиг было бабло от газпрома брать)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2991

      ПалкоВводецъ 53 минуты назад

      Слава здоровался с Миллером. А для ВША Газпром как кость в горле. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +12133

      Fusballer 1 час назад

      Вот беда!

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