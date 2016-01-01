Товарищеский матч. «Рубин» разгромил «Крылья Советов», Дрейер оформил хет-трик

«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче на сборе в Турции.
Казанский клуб забил пять безответных мячей. Хет-трик оформил датский полузащитник Андерс Дрейер.
Товарищеский матч
Рубин – Крылья Советов – 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Дрейер, 19; 2:0 – Дрейер (с пенальти), 43; 3:0 – Дрейер, 53; 4:0 – Ин Бом, 56; 5:0 – Зотов, 75.
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