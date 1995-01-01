Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    64% голов Малиновского в Серии А забиты из-за пределов штрафной площади

    Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский забил «Ювентусу» (1:1) в 25-м туре чемпионата Италии.

    Украинец отличился ударом из-за пределов штрафной площади.

    Всего в Серии А на счету Малиновского 22 гола, 14 из них – дальними ударами.

    Таким образом, 63,6 процента голов хавбека в итальянском чемпионате забиты из-за пределов штрафной.

    Бога – первый полевой игрок в истории Серии А без желтых карточек в 100 матчах

    Гасперини отказался общаться с журналистами после матча с «Ювентусом» из-за недовольства судейством

    Серия А. «Ювентус» на 92-й минуте ушел от поражения от «Аталанты», Малиновский забил, Миранчук не играл

    Источник: Squawka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94033
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru