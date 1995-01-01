64% голов Малиновского в Серии А забиты из-за пределов штрафной площади

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский забил «Ювентусу» (1:1) в 25-м туре чемпионата Италии.

Украинец отличился ударом из-за пределов штрафной площади.

Всего в Серии А на счету Малиновского 22 гола, 14 из них – дальними ударами.

Таким образом, 63,6 процента голов хавбека в итальянском чемпионате забиты из-за пределов штрафной.

Бога – первый полевой игрок в истории Серии А без желтых карточек в 100 матчах

Гасперини отказался общаться с журналистами после матча с «Ювентусом» из-за недовольства судейством

Серия А. «Ювентус» на 92-й минуте ушел от поражения от «Аталанты», Малиновский забил, Миранчук не играл