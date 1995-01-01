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    Бога – первый полевой игрок в истории Серии А без желтых карточек в 100 матчах

    Вингер «Аталанты» Жереми Бога принял участие в воскресном матче с «Ювентусом» (1:1).

    Эта игра стала для ивуарийца 100-й в Серии А. В них он не получил ни одной желтой карточки.

    Бога стал первым полевым игроком в чемпионате Италии, которому удалось подобное. Соответствующая статистика ведется с сезона-1994/95, когда в турнире за победу стали присуждать три очка.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +12125

      Fusballer 1 час назад

      Включил режим Бога.

      1
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      Рейтинг: +23293

      bset 1 час назад

      Сверхчеловек. 100 матчей без желтых. Кажется, что такое просто невозможно.

      2
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      Рейтинг: +10952

      playsh 1 час назад

      Результат,конечно,фантастический - 9.000мин без карточек.Филантроп,что ли?
      У нас только легендарный Федя Черенков безоговорочный лидер по отсутствию горчичников.За всю карьеру получил одну Ж.К.,и ту за спор с арбитром.

      0
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      Рейтинг: +58466

      portero 1 час назад

      Никто не осмелился дать карту богу....

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      Рейтинг: +2295

      acor94 > portero 1 час назад

      Чёрный бог? Это какая то ересь, кажется бог то не настоящий)

      0
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      Рейтинг: +3637

      Черкизовский Кот > portero 1 час назад

      Да он настолько святой, что даже не фолит!

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