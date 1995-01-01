Бога – первый полевой игрок в истории Серии А без желтых карточек в 100 матчах

Вингер «Аталанты» Жереми Бога принял участие в воскресном матче с «Ювентусом» (1:1).

Эта игра стала для ивуарийца 100-й в Серии А. В них он не получил ни одной желтой карточки.

Бога стал первым полевым игроком в чемпионате Италии, которому удалось подобное. Соответствующая статистика ведется с сезона-1994/95, когда в турнире за победу стали присуждать три очка.

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