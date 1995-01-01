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    Шварц: «Лесовому важно поймать игровой ритм»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал возвращение на поле нападающего Даниила Лесового.

    • Футболист сыграл против латвийского РФШ (1:1).
    • В августе он получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

    – Во втором тайме случилось долгожданное возвращение Даниила Лесового. Как он себя чувствует?

    – Мы очень рады, что он вернулся в обойму. Сейчас для него важно поймать игровой ритм, и сегодняшние 25 минут стали первым шагом на этом пути.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4267

      neim 1 час назад

      Главное, дать возможность Лесовому обрести уверенность в своих силах и здоровье. Не бросать его в жёсткие и трудные игры сразу, чтобы у него не было боязни за рецидив. После разрыва связок, ещё и психологически игроку трудно заиграть в полную силу.

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      Рейтинг: +58466

      portero 1 час назад

      Шварц поможет поймать, игровой ритм...

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