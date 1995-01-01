Шварц: «Лесовому важно поймать игровой ритм»

Главное, дать возможность Лесовому обрести уверенность в своих силах и здоровье. Не бросать его в жёсткие и трудные игры сразу, чтобы у него не было боязни за рецидив. После разрыва связок, ещё и психологически игроку трудно заиграть в полную силу.
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал возвращение на поле нападающего Даниила Лесового.
- Футболист сыграл против латвийского РФШ (1:1).
- В августе он получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
– Во втором тайме случилось долгожданное возвращение Даниила Лесового. Как он себя чувствует?
– Мы очень рады, что он вернулся в обойму. Сейчас для него важно поймать игровой ритм, и сегодняшние 25 минут стали первым шагом на этом пути.
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