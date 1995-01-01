Шварц: «Лесовому важно поймать игровой ритм»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал возвращение на поле нападающего Даниила Лесового.

Футболист сыграл против латвийского РФШ (1:1).

В августе он получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

– Во втором тайме случилось долгожданное возвращение Даниила Лесового. Как он себя чувствует?

– Мы очень рады, что он вернулся в обойму. Сейчас для него важно поймать игровой ритм, и сегодняшние 25 минут стали первым шагом на этом пути.

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