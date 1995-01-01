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    «Наполи» интересуется Депаем

    Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в Италии.

    На 28-летнего футболиста претендует «Наполи».

    Голландца рассматривают в качестве замены для Лоренцо Инсинье.

    • В этом сезоне Депай забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.

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    «Барселона» лидирует в сезоне Примеры по голам, забитым головой

    Пике вышел на пятое место по числу матчей за «Барселону»

    Примера. «Барселона» на 96-й минуте спасла ничью в игре с «Эспаньолом», в матче 2 удаления

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 09:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9513

      Alekxei Z. 41 минуту назад

      Инсинье и Депай ??? Попробуй найти хотя бы 3 совпадения.

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