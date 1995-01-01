«Наполи» интересуется Депаем

Инсинье и Депай ??? Попробуй найти хотя бы 3 совпадения.
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в Италии.
На 28-летнего футболиста претендует «Наполи».
Голландца рассматривают в качестве замены для Лоренцо Инсинье.
- В этом сезоне Депай забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.
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«Барселона» лидирует в сезоне Примеры по голам, забитым головой
Пике вышел на пятое место по числу матчей за «Барселону»
Примера. «Барселона» на 96-й минуте спасла ничью в игре с «Эспаньолом», в матче 2 удаления