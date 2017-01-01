Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Маркиньос: «Мбаппе уже один из величайших игроков в истории «ПСЖ»

    Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о своем партнере Килиане Мбаппе. Он считает нападающего величайшим.

    «Сможет ли Мбаппе стать величайшим в истории «ПСЖ»? Да, он уже один из величайших.

    Хочу ли я, чтобы он остался? Конечно, очень важный игрок для нас, он чувствует это на поле. Однако его решение о будущем я не знаю», – сказал бразилец.

    • Мбаппе в Париже с 2017 года, когда перешел из «Монако».
    • С командой он трижды выиграл Лигу 1.
    • Мбаппе – действующий чемпион мира.

    Левандовски: «Не представляю, что Мбаппе и Холанд будут так же доминировать, как Месси и Роналду»

    Мбаппе повторил рекорд Месси, забив 119 голов в топ-5 лигах Европы до 24-летия

    Лига 1. Мбаппе с передачи Месси принес «ПСЖ» на 93-й минуте победу над «Ренном»

    Источник: твиттер Адриена Гренье

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:45
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15978

      Garrincha58 39 минут назад

      а как же Месси??? он же величавее

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94025
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru