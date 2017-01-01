Маркиньос: «Мбаппе уже один из величайших игроков в истории «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о своем партнере Килиане Мбаппе. Он считает нападающего величайшим.

«Сможет ли Мбаппе стать величайшим в истории «ПСЖ»? Да, он уже один из величайших.

Хочу ли я, чтобы он остался? Конечно, очень важный игрок для нас, он чувствует это на поле. Однако его решение о будущем я не знаю», – сказал бразилец.

Мбаппе в Париже с 2017 года, когда перешел из «Монако».

С командой он трижды выиграл Лигу 1.

Мбаппе – действующий чемпион мира.

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