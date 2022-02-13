Маркиньос: «Мбаппе уже один из величайших игроков в истории «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о своем партнере Килиане Мбаппе. Он считает нападающего величайшим.

«Сможет ли Мбаппе стать величайшим в истории «ПСЖ»? Да, он уже один из величайших.

Хочу ли я, чтобы он остался? Конечно, очень важный игрок для нас, он чувствует это на поле. Однако его решение о будущем я не знаю», – сказал бразилец.