Маркиньос: «Мбаппе уже один из величайших игроков в истории «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о своем партнере Килиане Мбаппе. Он считает нападающего величайшим.
«Сможет ли Мбаппе стать величайшим в истории «ПСЖ»? Да, он уже один из величайших.
Хочу ли я, чтобы он остался? Конечно, очень важный игрок для нас, он чувствует это на поле. Однако его решение о будущем я не знаю», – сказал бразилец.
- Мбаппе в Париже с 2017 года, когда перешел из «Монако».
- С командой он трижды выиграл Лигу 1.
- Мбаппе – действующий чемпион мира.
Источник: твиттер Адриена Гренье