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    Медведев: «Зенит» больше никого не купит зимой»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил об окончании зимней трансферной кампании на вход. До конца окна осталось девять дней.

    «Зимой «Зенит» больше никого приобретать не будет», – сказал Медведев.

    • На следующей неделе «Зенит» сыграет с «Бетисом» в Лиге Европы.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Этой зимой «Зенит» купил Юри Алберто, Арсена Адамова и Ивана Сергеева.

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    Источник: Bobsoccer

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