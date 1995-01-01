Левандовски забил 600 голов за карьеру

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски достиг отметки в 600 голов за карьеру. Это произошло накануне в матче Бундеслиги против «Бохума» (2:4). У поляка дубль.

331 гол Левандовски забил за «Баварию», 103 за «Боруссию» из Дортмунда и 74 за сборную Польши.

Левандовски с отрывом лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги.

Он выиграл ее и в прошлом сезоне.

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