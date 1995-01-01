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    Левандовски забил 600 голов за карьеру

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски достиг отметки в 600 голов за карьеру. Это произошло накануне в матче Бундеслиги против «Бохума» (2:4). У поляка дубль.

    331 гол Левандовски забил за «Баварию», 103 за «Боруссию» из Дортмунда и 74 за сборную Польши.

    • Левандовски с отрывом лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги.
    • Он выиграл ее и в прошлом сезоне.
    • Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии ФИФА.

    У Левандовски после 22 игр сезона Бундеслиги 26 голов. Так же было в прошлом сезоне

    Левандовски – первый футболист в истории, получивший четыре награды от IFFHS за год

    Левандовски хочет завершить карьеру в «Реале». Его купят, если не получится с Холандом (AS)

    Источник: Бомбардир.ру

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