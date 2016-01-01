«Бернли» – «Ливерпуль»: у Робертсона в последних 4 гостевых матчах АПЛ 5 ассистов

В 17:00 по Москве начнется матч 25-го тура АПЛ между «Бернли» и «Ливерпулем». У защитника ливерпульцев Эндрю Робертсона в последних четырех выездных встречах турнира пять голевых пасов.

Всего у 27-летнего Робертсона в сезоне АПЛ 17 матчей, гол, восемь ассистов.

В 1-м круге «Ливерпуль» обыграл «Бернли» (2:0).

«Ливерпуль» вне зависимости от результата матча в Бернли останется 2-м в таблице.

«Бернли», если победит, покинет последнее место.

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