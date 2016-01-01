Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    «Бернли» – «Ливерпуль»: у Робертсона в последних 4 гостевых матчах АПЛ 5 ассистов

    В 17:00 по Москве начнется матч 25-го тура АПЛ между «Бернли» и «Ливерпулем». У защитника ливерпульцев Эндрю Робертсона в последних четырех выездных встречах турнира пять голевых пасов.

    Всего у 27-летнего Робертсона в сезоне АПЛ 17 матчей, гол, восемь ассистов.

    • В 1-м круге «Ливерпуль» обыграл «Бернли» (2:0).
    • «Ливерпуль» вне зависимости от результата матча в Бернли останется 2-м в таблице.
    • «Бернли», если победит, покинет последнее место.

    Трент провел 150-й матч в АПЛ. Защитнику «Ливерпуля» 23 года

    «Ливерпуль» выиграл 5 матчей подряд. В 2022-м клуб еще не проигрывал

    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Лестер», «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94025
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru