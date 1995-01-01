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    «Атлетико» пропустил 33 гола в сезоне Примеры. Это антирекорд при Симеоне

    «Атлетико» в этом сезоне чемпионата Испании пропустил 33 гола. Так много при главном тренере Диего Симеоне мадридцы не пропускали.

    Аргентинец работает в клубе с 2011 года.

    • С Симеоне «Атлетико» дважды брал Лигу Европы.
    • Дважды мадридцы под руководством Симеоне становились чемпионами Испании.
    • Сейчас «Атлетико» идет в Примере 4-м.

    Примера. «Атлетико» в меньшинстве вырвал победу над «Хетафе» (4:3) и опередил «Барселону»

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    Источник: Бомбардир.ру

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