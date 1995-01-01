«Атлетико» пропустил 33 гола в сезоне Примеры. Это антирекорд при Симеоне

«Атлетико» в этом сезоне чемпионата Испании пропустил 33 гола. Так много при главном тренере Диего Симеоне мадридцы не пропускали.

Аргентинец работает в клубе с 2011 года.

С Симеоне «Атлетико» дважды брал Лигу Европы.

Дважды мадридцы под руководством Симеоне становились чемпионами Испании.

Сейчас «Атлетико» идет в Примере 4-м.

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