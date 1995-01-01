Тухелю понадобился год в «Челси», чтобы выиграть три международных трофея

«Челси» при главном тренер Томасе Тухеле взял три международных титула. Последним стал клубный чемпионат мира, выигранный лондонцами впервые.

В прошлом году «Челси» взял Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Тухель принял «Челси» в январе 2021 года.

До «Челси» у Тухеля не было международных титулов.

У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

«Челси» показал эмоции футболистов после выигрыша клубного ЧМ

«Челси» получит 3,6 миллиона за победу на клубном ЧМ

Тухель – Абрамовичу: «Победа на клубном ЧМ – для вас. Ее принесла ваша страсть»