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    Тухелю понадобился год в «Челси», чтобы выиграть три международных трофея

    «Челси» при главном тренер Томасе Тухеле взял три международных титула. Последним стал клубный чемпионат мира, выигранный лондонцами впервые.

    В прошлом году «Челси» взял Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

    • Тухель принял «Челси» в январе 2021 года.
    • До «Челси» у Тухеля не было международных титулов.
    • У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

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    Источник: Бомбардир.ру

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