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    «Атлетико» и «Хетафе» обменялись в 1-м тайме 3 голами

    В эти минуты проходит матч 24-го тура Примеры между «Атлетико» и «Хетафе». На перерыв команды ушли при счете 3:3.

    Мадридцы вели 2:0, потом уступали 2:3, но на 45+4 минуте сравнял счет.

    • Дубли у Анхеля Корреа и Энеса Унала.
    • На 9-й минуте Луис Суарес не реализовал пенальти.
    • Последний раз команды забивали друг другу 6+ мячей в 2013 году, когда «Атлетико» победил 7:0.

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    Источник: Бомбардир.ру

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