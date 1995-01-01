«Атлетико» и «Хетафе» обменялись в 1-м тайме 3 голами

В эти минуты проходит матч 24-го тура Примеры между «Атлетико» и «Хетафе». На перерыв команды ушли при счете 3:3.
Мадридцы вели 2:0, потом уступали 2:3, но на 45+4 минуте сравнял счет.
- Дубли у Анхеля Корреа и Энеса Унала.
- На 9-й минуте Луис Суарес не реализовал пенальти.
- Последний раз команды забивали друг другу 6+ мячей в 2013 году, когда «Атлетико» победил 7:0.
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