Аспиликуэта выиграл с «Челси» седьмой турнир

Клубный чемпионат мира – седьмой турнир, который выиграл защитник Сесар Аспиликуэта с «Челси». Список трофеев испанца с лондонцами следующий. Никто в истории клуба такой набор не собирал.

АПЛ;

Лига чемпионов;

Лига Европы;

Кубок Англии;

Кубок английской лиги;

Суперкубок УЕФА;

Клубный чемпионат мира.

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