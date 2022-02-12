Аспиликуэта выиграл с «Челси» седьмой турнир

Клубный чемпионат мира – седьмой турнир, который выиграл защитник Сесар Аспиликуэта с «Челси». Список трофеев испанца с лондонцами следующий. Никто в истории клуба такой набор не собирал.
- АПЛ;
- Лига чемпионов;
- Лига Европы;
- Кубок Англии;
- Кубок английской лиги;
- Суперкубок УЕФА;
- Клубный чемпионат мира.
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