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    Аспиликуэта выиграл с «Челси» седьмой турнир

    Клубный чемпионат мира – седьмой турнир, который выиграл защитник Сесар Аспиликуэта с «Челси». Список трофеев испанца с лондонцами следующий. Никто в истории клуба такой набор не собирал.

    • АПЛ;
    • Лига чемпионов;
    • Лига Европы;
    • Кубок Англии;
    • Кубок английской лиги;
    • Суперкубок УЕФА;
    • Клубный чемпионат мира.

    Тухелю понадобилось 13 месяцев в «Челси», чтобы выиграть 3 международных трофея

    Менди за 6 дней выиграл 2 трофея

    37-летний Силва – 2-й защитник в истории клубного ЧМ, признанный лучшим игроком турнира

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2022 23:48
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