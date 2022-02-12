Скоулз: «Мне жаль Рангника. Игроки либо не могут, либо не хотят выполнить его план»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о главном тренере команды Ральфе Рангнике. Он ему сочувствует.
«Мне жаль Рангника, потому что он явно пытается выстроить команду. Игроки его план либо не могут выполнить, либо не хотят», – сказал Скоулз.
- Рангник принял клуб осенью.
- Ранее он работал в «Локомотиве».
- «МЮ» идет в АПЛ 5-м.
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