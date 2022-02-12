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    Скоулз: «Мне жаль Рангника. Игроки либо не могут, либо не хотят выполнить его план»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о главном тренере команды Ральфе Рангнике. Он ему сочувствует.

    «Мне жаль Рангника, потому что он явно пытается выстроить команду. Игроки его план либо не могут выполнить, либо не хотят», – сказал Скоулз.

    • Рангник принял клуб осенью.
    • Ранее он работал в «Локомотиве».
    • «МЮ» идет в АПЛ 5-м.

    Рангник: «Можно упустить победу один раз, но это не должно происходить три раза подряд»

    Скоулз: «В «МЮ» должны быть лучшие, а не спортивный директор, который из последних 10 лет тренировал 2 года»

    Роналду не забивает в шести матчах подряд. Это его антирекорд

    Источник: твиттер United Zone

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    12.02.2022 23:41
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