Скоулз: «Мне жаль Рангника. Игроки либо не могут, либо не хотят выполнить его план»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о главном тренере команды Ральфе Рангнике. Он ему сочувствует.

«Мне жаль Рангника, потому что он явно пытается выстроить команду. Игроки его план либо не могут выполнить, либо не хотят», – сказал Скоулз.

Рангник принял клуб осенью.

Ранее он работал в «Локомотиве».

«МЮ» идет в АПЛ 5-м.

Рангник: «Можно упустить победу один раз, но это не должно происходить три раза подряд»

Скоулз: «В «МЮ» должны быть лучшие, а не спортивный директор, который из последних 10 лет тренировал 2 года»

Роналду не забивает в шести матчах подряд. Это его антирекорд