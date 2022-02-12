Рангник: «Можно упустить победу один раз, но это не должно происходить три раза подряд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник возмущен, что его команда теряет очки, ведя в счете по ходу игр. Так было в последнем матче против «Саутгемптона» (1:1).

«Мы потеряли шесть очков в играх, ведя в счете. С «Астон Виллой», когда мы вели 2:0; с «Бернли», когда мы вели 1:0, и сегодня.

Это может случиться один раз, но не должно происходить три раза подряд», – сказал немец.

Рангник принял клуб осенью.

Ранее он работал в «Локомотиве».

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