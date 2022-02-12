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    Рангник: «Можно упустить победу один раз, но это не должно происходить три раза подряд»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник возмущен, что его команда теряет очки, ведя в счете по ходу игр. Так было в последнем матче против «Саутгемптона» (1:1).

    «Мы потеряли шесть очков в играх, ведя в счете. С «Астон Виллой», когда мы вели 2:0; с «Бернли», когда мы вели 1:0, и сегодня.

    Это может случиться один раз, но не должно происходить три раза подряд», – сказал немец.

    • Рангник принял клуб осенью.
    • Ранее он работал в «Локомотиве».
    • «МЮ» идет в АПЛ 5-м.

    Скоулз: «Мне жаль Рангника. Игроки либо не могут, либо не хотят выполнить его план»

    Скоулз: «В «МЮ» должны быть лучшие, а не спортивный директор, который из последних 10 лет тренировал 2 года»

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    Источник: Talksport

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    12.02.2022 22:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13876

      житель СПб 40 минут назад

      И что? Возмущен!? А он кто - сторонний наблюдатель? И что сделал - чтобы этого не было? Неприятный тип...

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