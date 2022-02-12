«Челси» при Абрамовиче хотя бы по разу выиграл все турниры, в которых участвовал

«Челси» впервые выиграл клубный чемпионат мира. Это значит, что под управлением Романа Абрамовича лондонцы хотя бы по разу победили в каждом турнире, в котором участвовали.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году.

При нем клуб дважды брал Лигу чемпионов, столько же раз Лигу Европы.

В финале клубного ЧМ «Челси» играл еще в 2012 году, но тогда в финале уступил «Коринтиансу».

У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

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