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    «Челси» при Абрамовиче хотя бы по разу выиграл все турниры, в которых участвовал

    «Челси» впервые выиграл клубный чемпионат мира. Это значит, что под управлением Романа Абрамовича лондонцы хотя бы по разу победили в каждом турнире, в котором участвовали.

    Абрамович купил «Челси» в 2003 году.

    • При нем клуб дважды брал Лигу чемпионов, столько же раз Лигу Европы.
    • В финале клубного ЧМ «Челси» играл еще в 2012 году, но тогда в финале уступил «Коринтиансу».
    • У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

    Тухелю понадобилось 13 месяцев в «Челси», чтобы выиграть 3 международных трофея

    Аспиликуэта выиграл с «Челси» седьмой турнир

    Менди за 6 дней выиграл 2 трофея

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2022 22:51
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