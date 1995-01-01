Скоулз: «В «МЮ» должны быть лучшие, а не спортивный директор, который из последних 10 лет тренировал 2 года»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался против главного тренера Ральфа Рангника. По его мнению, немец не лучший в своем деле.

«Это «Манчестер Юнайтед». У клуба должны быть лучшие из лучших, а не спортивный директор, который тренировал два года из последних 10 лет», – сказал Скоулз.

Рангник принял клуб осенью.

Ранее он работал в «Локомотиве».

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