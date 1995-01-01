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    Скоулз: «В «МЮ» должны быть лучшие, а не спортивный директор, который из последних 10 лет тренировал 2 года»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался против главного тренера Ральфа Рангника. По его мнению, немец не лучший в своем деле.

    «Это «Манчестер Юнайтед». У клуба должны быть лучшие из лучших, а не спортивный директор, который тренировал два года из последних 10 лет», – сказал Скоулз.

    • Рангник принял клуб осенью.
    • Ранее он работал в «Локомотиве».
    • «МЮ» идет в АПЛ 5-м.

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    Источник: Manchester Evening News

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