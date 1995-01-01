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    «Атлетико» – «Хетафе»: последние полтора сезона у хозяев в очных матчах забивает только Суарес

    В 23:00 по Москве начнется матч 24-го тура Примеры между «Атлетико» и «Хетафе». Начиная с прошлого сезона, у мадридцев в играх с командой из пригорода Мадрида забивает только нападающий Луис Суарес.

    Всего с начала прошлого сезона «Атлетико» забил «Хетафе» три гола.

    • «Хетафе» тренирует Кике Санчес Флорес. Его командам Суарес забил 8 голов в 10 матчах.
    • «Атлетико», если выиграет, поднимется в зону Лиги чемпионов.
    • «Хетафе» занимает 15-ю строчку.

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    Источник: Бомбардир.ру

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