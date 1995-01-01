«Эвертон» повторил рекорд АПЛ по голам головой

«Эвертон» достиг отметки в 336 голов головой в АПЛ. Это рекорд турнира (столько же у «Манчестер Юнайтед»).

Рекордный мяч ливерпульцы забили в матче 25-го тура против «Лидса».

«Эвертон» не пропустил ни одного сезона АПЛ.

Клуб 9 раз становился чемпионом страны.

В 1985 году «Эвертон» стал победителем Кубка обладателей кубков.

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