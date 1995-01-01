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    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    «Эвертон» повторил рекорд АПЛ по голам головой

    «Эвертон» достиг отметки в 336 голов головой в АПЛ. Это рекорд турнира (столько же у «Манчестер Юнайтед»).

    Рекордный мяч ливерпульцы забили в матче 25-го тура против «Лидса».

    • «Эвертон» не пропустил ни одного сезона АПЛ.
    • Клуб 9 раз становился чемпионом страны.
    • В 1985 году «Эвертон» стал победителем Кубка обладателей кубков.

    АПЛ. «Эвертон» впервые победил при Лэмпарде, разгромив «Лидс»

    АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Эвертон» и покинул зону вылета, «Вест Хэм» победил «Уотфорд»

    Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм»; «Эвертон» в дебютном матче Лэмпарда – «Брентфорд»

    Источник: Бомбардир.ру

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