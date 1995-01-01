«Бохум» – 1-я с 1975 года команда, забившая «Баварии» 4 гола в 1-м тайме матча Бундеслиги

В эти минуты идет матч 22-го тура Бундеслиги между «Бохумом», выходцем из второй Бундеслиги, и «Баварией», действующим чемпионом. На перерыв команды ушли при счете 4:1.

«Бавария» не пропускала в первом тайме турнира четыре гола с 1975 года. Тогда она со счетом 0:6 уступила «Айнтрахту».

«Бохум» не побеждал «Баварию» с 2004 года.

«Бавария» останется лидером таблицы даже в случае поражения.

«Бохум», если выиграет, останется 11-м.

«Бавария» в 1-м тайме пропустила 4 гола от «Бохума»

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