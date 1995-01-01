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    «Бохум» – 1-я с 1975 года команда, забившая «Баварии» 4 гола в 1-м тайме матча Бундеслиги

    В эти минуты идет матч 22-го тура Бундеслиги между «Бохумом», выходцем из второй Бундеслиги, и «Баварией», действующим чемпионом. На перерыв команды ушли при счете 4:1.

    «Бавария» не пропускала в первом тайме турнира четыре гола с 1975 года. Тогда она со счетом 0:6 уступила «Айнтрахту».

    • «Бохум» не побеждал «Баварию» с 2004 года.
    • «Бавария» останется лидером таблицы даже в случае поражения.
    • «Бохум», если выиграет, останется 11-м.

    «Бавария» в 1-м тайме пропустила 4 гола от «Бохума»

    Левандовски – первый футболист в истории, получивший четыре награды от IFFHS за год

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +366

      Demgel 13 минут назад

      Рекорды бьются,но Бавария остается одной из лучших в мире)Левандовски киборг.

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      Рейтинг: +3700

      Питерский князь > Demgel 2 минуты назад

      О тебе все ясно по доте и городу.

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